В Красноярске за сутки произошло четыре ДТП с нетрезвыми водителями

Сразу четыре ДТП с участием пьяных водителей произошло в краевой столице за день.

40-летний водитель на Skoda Kodiaq не справился с управлением на Северном шоссе и съехал в кювет, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю. Освидетельствование показало 0,82 мг/л.

Второе ДТП произошло на Енисейском тракте. 33-летня автоледи на Hyundai Solaris возвращалась с дачи с 15-летней пассажиркой. Женщина не справилась с управлением и въехала в дорожное ограждение. Алкотестер показал 0,84 мг/л.

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие случилось в районе КрасТЭЦ. 38-летний мужчина на Toyota в алкогольном опьянении врезался в препятствие. Результат освидетельствования — 0,96 мг/л.

Кроме этого, 43-летний водитель Nissan без водительского удостоверения врезался в столб. Показания прибора составили 1,05 мг/л.

Всего за выходные госавтоинспекторы задержали 42 водителя в состоянии опьянения. Нарушители заплатят крупные штрафы, а также их лишат прав.

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