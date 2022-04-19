Из Канска в Монголию отправили 300 тонн кормового овса

300 тонн кормового овса отправили из Канска на экспорт в Монголию.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю осуществили контроль и ветеринарное оформление партии овса кормового. При погрузке нарушений требований российского и международного законодательства не выявлено.

По результатам исследований овёс признан соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

Всего с начала года экспортировано для использования на внутреннем рынке Монголии 495,5 тонн кормового овса.

Напомним, в 2021 году специалистами Управления Россельхознадзора было проконтролировано более 1,3 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов переработки. Это на 17 % больше, чем за 2020 год.

Значительную долю экспортируют в Монголию — 98,8 тыс. т зерна и 0,5 тыс. т рапса. В Китай отправлено 15,1 тыс. т зерна и 25,8 тыс. т рапса, в Беларусь — 29,4 тыс. т рапса, в Киргизию — 10,2 тыс. т зерна, в Казахстан — 8,3 тыс. т зерна и 0,3 тыс. т рапса, в Азербайджан — 1,2 тыс. т зерна.

На экспорт отгружено свыше 194,1 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса (основной объём экспорта приходится на пшеницу — 119,8 тыс. т, рапс — 56 тыс. т и овёс — 12,1 тыс. т, ячмень — 1,6 тыс. т).

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