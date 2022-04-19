На Алтае бывшего главу района обвиняют в превышении должностных полномочий

Перед судом предстанет бывший глава Онгудайского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, об этом сообщают в СК РФ по Республике Алтай.

В 2009 году район купил дом для главного врача районной больницы, который был другом главы администрации. Для придания законности сделки в доме был прописан брат врача. Его позднее устроили водителем скорой помощи.

С января 2012 года по март 2013 года обвиняемый заключил договор от имени района с братом главврача. Затем передал главному врачу дом с земельным участком. Ущерб району — 600 тысяч рублей.

Также были нарушены права и законные интересы пяти жителей района, признанных нуждающимися в жилье, предоставляемых по договорам соцнайма.

Дом вернули муниципалитету. Бывший глава района вину не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлены в суд.

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