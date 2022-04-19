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СУЭК и педагоги малых городов совместно работают над созданием резерва рабочих кадров

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Красноярск
15:10 19 Апреля 2022
профессия, работа, предприятие, образование, молодежь, педагоги
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Как обеспечить рабочими кадрами предприятия горной отрасли и сократить отток молодых людей из моногородов – этим вопросам был посвящен семинар "Молодежь на рынке труда перед выбором", который прошел в г. Красноярске по инициативе СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ". Оператором трехдневной программы выступило АНО "Новые технологии развития" (АНО "НТР") Ее слушатели – директора и педагоги общеобразовательных школ из Красноярского, Хабаровского и Приморского краев, Кемеровской и Новосибирской областей, Республик Бурятия и Хакасия.

"Семинар "Молодежь на рынке труда перед выбором" стал продолжением стартовавшего в 2021 году проекта "Мир угля – современное профессиональное измерение". Только если в прошлом году мы постарались охватить профориентационной работой сразу несколько возрастных категорий, от воспитанников детских садов до выпускников школ, то сейчас сосредоточили фокус внимания на девятиклассниках. Именно эти ребята, приходя после окончания 9 класса в техникумы, профучилища составляют основу рабочих кадров, особенно востребованных сейчас в промышленности. И наша задача – научить педагогов, как в образовательную среду, которая создается в школах, применяя современные технологии эффективно встроить профориентационную работу", - рассказывает программный директор АНО "НТР" Ольга Щедрина.

С учителями из малых городов работали эксперты в области педагогики, современных образовательных технологий, проблем качества подготовки специалистов. Обучение проходило в различных форматах – это семинары, мастер-классы, практикумы, презентации, каждый день завершали индивидуальные консультации.

"В Бородино работа по профориентации организована на достаточно высоком уровне, - говорит педагог-психолог СОШ № 3 г. Бородино Елена Лухтанова. - Сказывается и наличие в городе крупных предприятий СУЭК, работать на которых престижно, и техникума горных разработок в соседнем поселке Ирша, обучающем специальностям, востребованным в СУЭК. Тем не менее, обучение считаю для себя полезным. Я хотела расширить арсенал новыми методами, словарный запас – современными терминами, и мне это удалось".

СУЭК и педагоги малых городов совместно работают над созданием резерва рабочих кадров

"Современным детям нужны современные педагоги, - уверена заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 8 г. Шарыпово Татьяна Майорникова. - А в сфере профориентации у нас слишком мало возможностей, которые позволяют направлять детей на пути самоопределения. Такие семинары дают нам инновационные инструменты. Это современная площадка, которая позволит не только повысить профессионализм, но и привезти в свой город что-то новое, благодаря чему наша работа будет качественнее, а дети будут лучше ориентироваться в мире профессий".

Следующий семинар цикла "Молодежь на рынке труда перед выбором" состоится в июне, куда педагоги приедут уже с готовыми наработками по теме.

Добавим, что с целью профориентации СУЭК реализует целый комплекс проектов – это пилотный проект "Детский университет" в г. Шарыпово в партнерстве с АНО "НТР", "Открытый детско-юношеский университет с предприятиями ТЭК" в г. Назарово в партнерстве с городским Домом школьника, Назаровской ГРЭС и Назаровским энергостроительным техникумом, организация экскурсий на предприятия и др.

Возрастная категория мероприятия 18+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

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