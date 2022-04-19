19 апреля
Красноярск
погода +2 °C
79.45
 
€ 86.43
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае заявки на конкурс «Семья года – 2022» принимаются до 6 мая

Главная Общество
Красноярск
17:54 19 Апреля 2022
конкурс, семья, в красноярском крае, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Осталось две недели, чтобы стать участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», подать заявку можно до 6 мая.

Конкурс проходит по таким номинациям, как «Сельская семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Многодетная семья», «Семья – хранитель традиций». В номинации «Золотая семья» теперь могут участвовать семьи, стаж супружеской жизни которых превышает 30 лет.

Оператор регионального этапа конкурса — Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения, специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с мероприятием.

Заявки на участие в конкурсе с презентационными материалами (рассказом о семье и её достижениях, фотографиями и видео) принимаются на e-mail: cemya_goda@mail.ru.

Награждение состоится в июле, финалисты получат премии и смогут представить край на всероссийском этапе конкурса. Истории всех семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край-2022».

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края или на сайте Ресурсно-методического центра.

Фото: © пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 29 апреля в Красноярском крае начнётся пассажирская речная навигация

29 апреля в Красноярском крае начнётся пассажирская речная навигация

19 Апреля 2022 г.
Перевозить пассажиров будут теплоходы проекта А 45-1
Новости Красноярска: Интернет-магазин «Флора Сибири» продавал несуществующие сорта саженцев и семян

Интернет-магазин «Флора Сибири» продавал несуществующие сорта саженцев и семян

19 Апреля 2022 г.
Индивидуальному предпринимателю выданы предостережение и рекомендация
Новости Красноярска: С 29 апреля в Красноярске введут особый противопожарный режим

С 29 апреля в Красноярске введут особый противопожарный режим

19 Апреля 2022 г.
За прошедшие выходные в Красноярске зарегистрировали 26 пожаров сухой травы
Новости Красноярска: В Красноярске за сутки произошло четыре ДТП с нетрезвыми водителями

В Красноярске за сутки произошло четыре ДТП с нетрезвыми водителями

19 Апреля 2022 г.
Нарушители заплатят крупные штрафы, а также их лишат прав
Новости Красноярска: В Красноярском крае заболели коронавирусом 127 человека

В Красноярском крае заболели коронавирусом 127 человека

19 Апреля 2022 г.
Вылечились 250 человек за сутки
Новости Красноярска: Из Канска в Монголию отправили 300 тонн кормового овса

Из Канска в Монголию отправили 300 тонн кормового овса

19 Апреля 2022 г.
С начала года было экспортировано 495,5 тонн овса
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

В Красноярске в Солнечном компания устроила драку

18 Апреля 2022 г.
Материалы направили участковым
Новости Красноярска: Депутата Саянского района Ольгу Солдатову оштрафовали за мошенничество

Депутата Саянского района Ольгу Солдатову оштрафовали за мошенничество

14 Апреля 2022 г.
Ущерб 364 891,12 рублей она возместила до слушания дела
Новости Красноярска: В Красноярске опасная яма не щадит никого

В Красноярске опасная яма не щадит никого

19 Апреля 2022 г.
Накануне в яму угодил мусоровоз
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru