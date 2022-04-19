В Красноярском крае заявки на конкурс «Семья года – 2022» принимаются до 6 мая

Осталось две недели, чтобы стать участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», подать заявку можно до 6 мая.

Конкурс проходит по таким номинациям, как «Сельская семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Многодетная семья», «Семья – хранитель традиций». В номинации «Золотая семья» теперь могут участвовать семьи, стаж супружеской жизни которых превышает 30 лет.

Оператор регионального этапа конкурса — Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения, специалисты проконсультируют по вопросам, связанным с мероприятием.

Заявки на участие в конкурсе с презентационными материалами (рассказом о семье и её достижениях, фотографиями и видео) принимаются на e-mail: cemya_goda@mail.ru.

Награждение состоится в июле, финалисты получат премии и смогут представить край на всероссийском этапе конкурса. Истории всех семей войдут в почётную книгу «Семья года. Красноярский край-2022».

С полной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства социальной политики края или на сайте Ресурсно-методического центра.

Фото: © пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края