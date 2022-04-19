Шесть территорий Красноярского края включили в реестр лучших образцов благоустройства. Конкурс проводился министерством строительства и ЖКХ России. Каждый регион должен направить не менее двух лучших проектов, реализованных по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Лучшими на общероссийском конкурсе признаны парк «Сосновый бор» в Канске, правобережная набережная за ТЦ «Красноярье» и сквер «Юдинский» в Красноярске, набережная в Зеленогорске, городской парк по улице Вокзальной в Ужуре и набережная Енисея в Лесосибирске. Всего от региона было представлено 14 объектов.

«С 2017 года от Красноярского края на конкурс отправляем информацию о лучших благоустроенных по этой программе территориях края. И каждый год не менее четырёх наших проектов становятся победителями и включаются в реестр лучших практик. Ключевая цель конкурса – создание библиотеки лучших проектов для обмена опытом среди муниципалитетов страны. Все лучшие проекты размещаются на сайте Минстроя России», – Михаил Рабушко, министр строительства края.

Напомним, что сейчас в 25 городах края проходит очередное голосование за территории для благоустройства. Отдать свой голос за парки, скверы или набережные может каждый житель края старше 14 лет на сайте. Проекты-победители будут реализованы в 2023 году.

Фото: © krskstate.ru/