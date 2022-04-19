20-летнего красноярца арестовали за кражи и мошенничество

Подозреваемого в совершении 16 имущественных преступлений заключили под стражу.

Представитель магазина бытовой техники сообщил в полицию о том, что кто-то украл из отдела товар на сумму порядка 80 тысяч рублей. Сотрудники МВД установили, что молодой человек зашёл в магазин и похитил 4 музыкальные колонки со стеллажа.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, с декабря 2021 года по март 2022 года неработающий, ранее судимый за имущественные преступления 20-летний красноярец совершил 15 краж в магазинах. Он брал товары со стеллажей, складывал в рюкзак, а потом продавал. В основном похищал портативные колонки и мобильные телефоны. Ущерб составил более 300 тыс руб. Кроме этого, в конце марта он попросил друга одолжить денег, ссылаясь на тяжёлое материальное положение и проблемы с трудоустройством. Товарищ занял ему более 60 тыс руб. Злоумышленник пообещал вернуть деньги, однако в действительности он не собирался отдавать их приятелю.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 158 «Кража» и ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ.

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