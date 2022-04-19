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Красноярские спортсмены завоевали три медали первенства страны по прыжкам на батуте

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Красноярск
14:25 19 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, спорт
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Первенство России по прыжкам на батуте принесло Красноярскому краю два золота и бронзу. Лично-командное первенство проходило в Краснодаре, участие приняли 443 спортсмена 11-12 и 13-16 лет из 30 регионов страны, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

Юлия Иванова — спортсменка красноярской СШОР «Спутник» стала лучшей в прыжках на двойном мини-трампе среди юниорок.

В личном первенстве в прыжках на двойном мини-трампе в возрастной категории 13-16 лет не было равных воспитаннику ДЮСШ Минусинска Илье Червову.

Успеха добились и красноярские юниоры, завоевавшие бронзовые медали в командном первенстве на двойном мини-трампе. Краевую сборную представляли спортсмены «Спутника»: Иван Меренов, Арсений Хоречко, Матвей Веселов и минусинец Илья Червов.

Фото: © kraysport.ru

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