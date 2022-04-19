В Пасхальную ночь на дорогах Красноярска будут работать пять автобусов

В Пасхальную ночь на дорогах Красноярска будут работать пять бесплатных автобусных маршрутов.

Так, 24 апреля с 02:15 четыре автобуса будут находиться у храма Рождества Христова на ул. Щорса, пятый будет отходить от Свято-Успенского мужского монастыря. В рейс они отправятся сразу после завершения службы по маршрутам:

Автобус № 1: храм Рождества Христова – Мичурина – Красраб – Тамбовская – Шевченко – Амурская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169а.

Автобус № 2: храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – Матросова – Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, 169а.

Автобус № 3: храм Рождества Христова – . Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлетная – 78 Добровольческой бригады – ул. 9 мая – пр. Комсомольский – ул. Краснодарская – пр. Металлургов – ул. Тельмана – ул. Воронова – Гайдашовка – Енисейский тракт – Солнечный.

Автобус № 4: храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Партизана Железняка – ул. Белинского – ул. Ленина – ул. Железнодорожников – пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели – ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина, 84.

Автобус № 5: Свято-Успенский мужской монастырь – ул. Лесная – пр. Свободный – ул. Лесопарковая – ул. Чернышева – ул. Гусарова – ул. Мирошниченко – ул. Елены Стасовой – ул. Высотная – ул. Красной Армии – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – пр. Мира – ул. Вейнбаума – Коммунальный мост – ул. Матросова – ул. 60 лет Октября № 169а.

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков