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В Красноярске устроившую стрельбу в детсаду оставили под стражей

Главная Общество
Красноярск
13:25 19 Апреля 2022
общество, красноярск, детсад, оружие
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Краевой суд с учётом позиции государственного обвинителя отклонил апелляционную жалобу защитника и оставил без изменения постановление суда. 19 летняя жительница Красноярска обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и заключена под стражу на 2 месяца, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

По версии следствия, 28 марта подозреваемая убила из охотничьего ружья своего отца. Затем она пришла с ружьём в детский сад № 31. Там её обезоружили, но она успела выстрелить в стену. Пострадавших нет.

Фото: МВД «МЕДИА»

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