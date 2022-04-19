«Роев ручей» передал канской воспитательной колонии животных и птиц

В живом уголке канской воспитательной колонии появились шиншилла, волнистые попугайчики, ёж, зебровые амадины, морская свинка и джунгарский хомяк. Питомцев передала администрация парка флоры и фауны «Роев ручей», рассказали в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» «ГУФСИН России по Красноярскому краю».

Живой уголок в колонии существует с 2014 года, там живут разнообразные животные, в том числе экзотические. Воспитанники под руководством учителя биологии ухаживают за питомцами, проводят экскурсии для гостей колонии. Ребята стали интересоваться литературой по уходу за животными, изучать поведение питомцев. По словам подростков, они даже забывают о том, что находятся в заключении, когда проводят время в живом уголке.

По мнению персонала пенитенциарного учреждения, трудные подростки становятся добрее, заботливее. Из них вытесняются жестокость и агрессивность.

Фото: © vk.com/krasgufsin