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За сутки в Красноярском крае потушили 32 лесных пожара

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Красноярск
13:11 19 Апреля 2022
происшествия, общество, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра потушили 32 лесных пожара на площади 923 га в Партизанском, Емельяновском, Сухобузимском, Дзержинском, Большемуртинском, Саянском, Иланском, Уярском, Ирбейском, Берёзовском, Шушенском районах и Шарыповском муниципальном округе. При тушении были задействованы 618 человек и 106 единиц спецтехники, сообщается на сайте правительства Красноярского края. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекались 4 воздушных судов.

Предварительно, на лес огонь перешёл с земель иных категорий и по вине местного населения.

19 апреля в регионе действуют 5 лесных пожаров на площади 224 га в Каратузском, Шушенском и Ермаковском районах.

В районах леса по условиям погоды патрулируют наземные группы краевого Лесопожарного центра, а также следят с помощью 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Жителям края запрещено сжигать сухую траву, разводить костры на землях сельхозназначения. Владельцам земельных участков, граничащих с лесом, необходимо обеспечить пожарную безопасность. То есть нужно очистить полосу шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить участок от леса минерализованной полосой или противопожарным барьером.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © правительство Красноярского края

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