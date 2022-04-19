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В Красноярском крае усилят работу по выявлению и наказанию виновников пожаров

Главная Общество
Красноярск
13:42 19 Апреля 2022
губернатор, в красноярском крае, пожары, общество
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Губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании оперативного штаба поручил ответственным лицам усилить контроль за пожароопасной обстановкой. Данной информацией поделились на сайте регионального правительства.

По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, значительная часть возгораний последних дней носит рукотворный характер. И это несмотря на информирование населения о запрете на пал травы и предупреждения об особой осторожности при обращении с огнём. Необходимо усилить работу по выявлению и наказанию виновников пожаров.

— Источники возникновения пожаров должны быть нам ясны. Если такого результата нет, значит, это наш недостаток. У нас должен быть отчёт о том, что сделано для установления источника. Ответ такого типа «не удалось обнаружить, выявить» нас не устраивает, — отметил губернатор.

Глава Красноярского края поручил проводить ежедневные штабы по пожарной обстановке. Ведомства будут координировать борьбу с огнём и профилактическую работу с населением, важно и регулярно информировать жителей об ответственности для виновников пожаров.

— Для того, чтобы контролировать ситуацию в ежедневном режиме, главы должны чётко понимать обстановку, иметь актуальный прогноз и информацию о расстановке сил и средств, — подчеркнул Александр Усс.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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