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С практики в работу. «Полюс» даёт студентам попробовать себя в деле

Главная Общество
Красноярск
16:22 19 Апреля 2022
профессия, работа, логистика, студенты, предприятие
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Компания «Полюс» активно сотрудничает с различными учебными заведениями города и края по вопросам стажировки студентов на своих предприятиях. Например, в сервисной компании «Полюс Логистика», оказывающей весь спектр логистическо-транспортных услуг на всех производственных площадках «Полюса», за прошлый год прошли практику 19 студентов. Многие из ребят в этом году придут в компанию повторно и рассматривают «Полюс Логистику» для дальнейшего трудоустройства.

Как начать карьеру в «Полюсе»

«Полюс Логистика» принимает студентов на практику начиная с третьего курса. Предпочтения целевым вузам и ссузам. Для отбора важны высокий рейтинг, профильные направления подготовки, территориальная расположенность, так как филиалы компании находятся в Иркутской и Магаданской областях, республике Саха (Якутия) и Красноярском крае.

Сегодня для поддержания кадровой обеспеченности в Красноярском крае компания активно сотрудничает с Сибирским федеральным университетом, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Красноярским автотранспортным техникумом, Енисейским многопрофильным техникумом и другими учебными заведениями.

В первую очередь компании интересны направления подготовки, входящие в укрупненную группу "Техника и технологии наземного транспорта", «Логистика. Управление цепями поставок», «Организация перевозок и управление на транспорте». Основные требования к кандидатам - высокая успеваемость и желание развиваться в будущей профессии.

С практики в работу. «Полюс» даёт студентам попробовать себя в деле

- Мы предлагаем студентам оплачиваемую практику, принимаем их временно на срочный трудовой договор на период прохождения практики с оформлением в трудовой книжке, компенсируем проезд до места практики и обратно, обеспечиваем прохождение медицинского осмотра, трехразовое питание, проживание в благоустроенных общежитиях. К каждому студенту у нас прикрепляется наставник, который курирует его на протяжении всей практики, - рассказывают в компании.

Истории практикантов

О том, как прошла их практика в «Полюс Логистике», рассказали сами студенты.

Так, Максим Трошин, студент Сибирского Федерального Университета, направление «Наземные транспортно-технологические средства, подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины», проходил практику в Северо-Енисейском районе.

С практики в работу. «Полюс» даёт студентам попробовать себя в деле

- Я проходил практику в 2021 году на участке технического контроля транспортных средств на должности контролер технического состояния автотранспортных средств. За время практики мне удалось узнать много нового и интересного о своей будущей профессии. Наставник всегда был рядом и всё доходчиво объяснял. Весь коллектив дружный и сплочённый, никто из коллег в помощи никогда не отказывал. Работать было интересно и познавательно. Надеюсь, ещё вернусь, - поделился Максим.

Молодого студента хвалит и его наставник. Евгений Дубовой, начальник участка технического контроля транспортных средств «Полюс Логистики», рассказал, что Максим зарекомендовал себя как грамотный и исполнительный работник, не допускал нарушений требований техники безопасности - ни одно транспортное средство не стало участником ДТП. «А самое главное, что в период дефицита и текучести кадров в связи с пандемией Максим по личному желанию выполнял функции не как студент-практикант, а как полноценный работник участка, успешно справляясь со всеми трудностями и сложностями профессии. По итогам практики родители Максима получили благодарность от генерального директора компании», - рассказал Евгений.

Такие же положительные впечатления от практики в «Полюс Логистике» остались у Надежды Сабовой, студентки Красноярского автотранспортного техникума по направлению «Организация перевозок и управление на транспорте». В прошлом году Надежда проходила практику оператором по обработке путевой документации в вахтовом поселке в Красноярском филиале. В этом году пришла на практику вновь. В обязанности студентки входила ответственная работа: выдача новых путевых листов и сопроводительной документации водителям, закрытие и обработка откатанных путевых листов, создание ежемесячного архива.

С практики в работу. «Полюс» даёт студентам попробовать себя в деле

- Я очень благодарна "Полюс Логистике" за то, что мне дали шанс получить опыт работы в такой большой и серьезной компании. Мне очень понравилось прохождение практики. И теперь я точно знаю, куда я пойду после окончания техникума, а не сижу в раздумьях "Что же мне делать после окончания учебы?". Еще в 2021 году во время прохождения практики я точно решила, что пойду проходить и производственную практику, и преддипломную практику именно в «Полюс Логистику». А также планирую после защиты диплома подавать документы на трудоустройство в компанию, потому что вижу именно здесь хороший карьерный рост, - поделилась Надежда.

Как попасть на практику в «Полюс Логистику»?

Вся информация о прохождении практики в «Полюс Логистике» на https://career.polyus.com. Кандидатами необходимо выбрать интересующую вакансию, отправить отклик, либо обратиться напрямую в компанию.

Контакт для связи: Мария Геннадьевна Кондратова, старший специалист по обучению и развитию KondratovaMG@polyus.com тел. (391) 220-60-10, доб.3-18-46.

С практики в работу. «Полюс» даёт студентам попробовать себя в деле

Фото: «Полюс Логистика»
По материалам «Полюс Логистики»

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