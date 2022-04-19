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В Канске подрядчик заплатит штраф за нарушения срока благоустройства парка

Главная Общество
Красноярск
12:55 19 Апреля 2022
общество, канск, штраф, благоустройство
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Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Назначен штраф — более 300 тысяч рублей.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в декабре 2020 года между канской администрацией и подрядной организацией заключён муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка «Сосновый бор» стоимостью почти 27 млн рублей. Срок исполнения контракта — август 2021 год.

Из-за отставания от графика работ в августе прокуратура направляла предостережение директору подрядной организации, но работы в установленный срок выполнены не были. Это не позволило муниципалитету в том числе провести мероприятия по оформлению парка по случаю празднования 385-летнего юбилея Канска. 

Подрядной организации назначен штраф — более 300 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Работы подрядчик завершил. Объект сдан в эксплуатацию.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

 

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