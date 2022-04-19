В Назарово за 4 млн рублей построят новую спортивную площадку

«В Назарово сильны спортивные традиции, поэтому наша задача совместно с руководством города эти традиции не только сохранять, но и развивать. Например, уверен, многие футбольные болельщики в нашем крае помнят прекрасную команду «Виктория». Не вижу препятствий, чтобы из этого прошлого сделать настоящее», – заявил министр.
Отметим, что за последние два года в Назарове возведены две комплексные площадки для подвижных игр, а также футбольное поле. Деньги на строительство были получены за счёт краевых субсидий.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков