В Назарово за 4 млн рублей построят новую спортивную площадку

В Назарово построят новую спортивную площадку. На эти цели из краевого бюджета выделят четыре миллиона рублей. Об этом рассказал министр спорта края Денис Петровский.

«В Назарово сильны спортивные традиции, поэтому наша задача совместно с руководством города эти традиции не только сохранять, но и развивать. Например, уверен, многие футбольные болельщики в нашем крае помнят прекрасную команду «Виктория». Не вижу препятствий, чтобы из этого прошлого сделать настоящее», – заявил министр.

Также глава ведомства обсудил модернизацию старейшего в городе спортивно-оздоровительного комплекса «Шахтер». На площадках сооружения ежегодно проводятся 10 до 15 мероприятий межрегионального и всероссийского уровней.

Отметим, что за последние два года в Назарове возведены две комплексные площадки для подвижных игр, а также футбольное поле. Деньги на строительство были получены за счёт краевых субсидий.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков