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Из Красноярского края в Узбекистан отправили 40 тонн сгущённого молока

Главная Общество
Красноярск
12:40 19 Апреля 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, узбекистан, экспорт
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40 тонн сгущённого молока 5 % жирности отправили из Красноярского края в Узбекистан. Об этом сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Россельхознадзора. Ветеринарный контроль продукции провели специалисты ведомства.

Поставка осуществляется автомобильным транспортом через пограничный пункт Карасукский в Новосибирской области.

Всего с начала года экспортировано для использования на внутреннем рынке Узбекистана 3 партии (60 тонн) сгущёнки.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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