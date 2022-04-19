Из Красноярского края в Узбекистан отправили 40 тонн сгущённого молока

40 тонн сгущённого молока 5 % жирности отправили из Красноярского края в Узбекистан. Об этом сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Россельхознадзора. Ветеринарный контроль продукции провели специалисты ведомства.

Поставка осуществляется автомобильным транспортом через пограничный пункт Карасукский в Новосибирской области.

Всего с начала года экспортировано для использования на внутреннем рынке Узбекистана 3 партии (60 тонн) сгущёнки.

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