В Красноярске в комбикорме для птиц выявлено большое количество мышьяка

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю отобрали пробы комбикорма полнорационного ПК-1 для кур-несушек «ФИНИШ», изготовленного на красноярском предприятии.

В комбикорме выявлено несоответствие по показателю безопасности: при норме допустимого уровня содержания мышьяка не более 0,5 мг/кг, установлено превышение в 4 раза – 1,9 мг/кг.

Производителю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при производстве комбикормов.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив