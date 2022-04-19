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В Красноярске в комбикорме для птиц выявлено большое количество мышьяка

Главная Общество
Красноярск
12:25 19 Апреля 2022
общество, красноярск, россельхознадзор, исследования
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю отобрали пробы комбикорма полнорационного ПК-1 для кур-несушек «ФИНИШ», изготовленного на красноярском предприятии.

В комбикорме выявлено несоответствие по показателю безопасности: при норме допустимого уровня содержания мышьяка не более 0,5 мг/кг, установлено превышение в 4 раза – 1,9 мг/кг.

Производителю выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при производстве комбикормов.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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