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Красноярцам рассказали, как выбрать продукты на пасхальный стол

Главная Общество
Красноярск
12:11 19 Апреля 2022
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В красноярском управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать продукты на пасхальный стол.

Яйца

Яйца имеют разные сроки годности. Диетическое может храниться только неделю, а столовое – до 25 суток. Мытые яйца хранятся не более 12 дней. Варёные в условиях холодильника — не более 36 часов.

При покупке яиц обращайте внимание на их внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас, на скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта.

Не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной торговли.

Во избежание размножения патогенных микроорганизмов, храните яйца в холодильнике.

Творог

Творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может в небольшом количестве выделяться сыворотка. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Упаковка должна быть герметичной, на ней должна быть информация об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.

Не покупайте творог с рук! В домашних условиях не соблюдаются требования при изготовлении, творог может быть опасен.

Куличи

Верхушка кулича должна быть сухой, если она подмокла, выпечка может оказаться испорченной до окончания срока годности.

При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белёсый налет, на нижней и боковой поверхностях кулича не допускается наличие пустот, подгоревших мест, неровностей.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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