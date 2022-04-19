Житель Ермаковского района заплатит штраф за поджог травы

В дежурную часть полиции поступили сообщения о задымлении. Сотрудники МВД, прибыв на место, обнаружили жителя с. Жеблахты 1968 года рождения. Он поджёг траву в Ермаковском лесничестве, пояснив, что тем самым хочет добиться скорейшего роста свежей зелёной травы для кормления баранов.

Составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Для граждан штраф по статье — до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — до 40 тыс руб.

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