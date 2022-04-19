В Красноярском крае подали 665 заявок на бесплатное обучение

На единой цифровой платформе «Работа России» открыли запись на обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С начала месяца от жителей региона поступило 665 заявок.

Обучение проходит в очном, заочном, очно-заочном форматах с использованием дистанционных технологий. Обучиться можно по рабочим специальностям, графическому дизайну, разработке веб-приложений, бухучёту, кадровому делопроизводству, бизнес-планированию, ресторанному сервису. Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, доступно 937 образовательных программ.

Курсы позволяют получить востребованную профессию, повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку.

Обучиться бесплатно могут предпенсионеры, мамы в декрете, безработные, неработающие женщины с детьми в возрасте до семи лет, безработные, молодёжь до 35 лет, относящаяся к определенным категориям и т.д.

Подробнее на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Напомним, региону в этом году выделили 1 666 мест. Это на 294 места больше, чем в прошлом. Увеличенное количество мест связано с тем, что Красноярский край вошёл в десятку регионов-лидеров РФ по итогам реализации национального проекта в прошлом году, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Фото: пресс-служба министерства образования Красноярского края