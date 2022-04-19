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Пожар на парковке в Солнечном могли устроить дети

Главная Общество
Красноярск
10:15 19 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, пожар
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Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю осмотрели камеры видеонаблюдения в районе автостоянки. К возгоранию сухой травы и автомобилей могут быть причастны двое мальчиков 2014 года рождения, которые недалеко от стоянки разжигали костёр. Когда огонь начал распространяться они убежали.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с детьми и их родителями профилактические беседы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, 17 апреля на автостоянке рядом с ул. Ольховая, 4 произошёл крупный пал травы, в результате которого сгорело несколько машин на стоянке.

Как сообщают очевидцы, разгорелось пламя в углу автостоянки и перекинулось на ближайшие машины. Жители домов самостоятельно спасли три автомобиля, оттащив их от огня. Три машины не успели спасти: одна сгорела целиком, две другие прилично пострадали и возможно не подлежат восстановлению.

Фото: © vk.com/ krassunny

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