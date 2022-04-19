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В Красноярске покажут более десяти фильмов победителей кинофестиваля «Сталкер»

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Красноярск
09:45 19 Апреля 2022
общество, красноярск, кино, показ, фестиваль
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Кинофестиваль «Сталкер» проводится с 1995 года в Москве под эгидой Гильдии кинорежиссёров России.

Фильмы-призёры и их авторы выезжают с творческими встречами в различные города России. За прошедшие годы «Сталкер» стал действительно знаковым событием в мире искусства. Каждый раз он собирает многочисленную аудиторию талантливых кинематографистов, неравнодушных к любым проявлениям несправедливости, проповедующих своим творчеством извечные нравственные идеалы, напоминающих миру о необходимости отказа он насилия, войн и агрессии.

На сегодняшний день это единственный в России и один из немногих в мире фестивалей, направленных на поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека.

Генеральный партнёр Международного кинофестиваля «Сталкер» — Фонд Михаила Прохорова.

Журналист Sibnovosti.ru встретился и побеседовал о кинофестивале с бессменным генеральным продюсером «Сталкера», директором Гильдии кинорежиссёров России Игорем Степановым.

В Красноярске покажут более десяти фильмов победителей кинофестиваля «Сталкер»

— Фестиваль существует 27 лет. Мы показываем фильмы о правах человека, на актуальные темы: темы беженцев, военных конфликтов, беспризорных детей, наркомании, СПИДа, гендерного равенства, сексуальных меньшинств и т.д., — рассказал Игорь Степанов. — Мы не придумываем — жизнь сама даёт новые темы.

В этом году уже посетили Курск, Тамбов, Иркутск, впереди ещё Екатеринбург и Казань. Каждый год мы приезжаем в Красноярск, Фонд Михаила Прохорова создаёт нам для этого все условия. Также здесь замечательная аудитория. Кроме этого, в дни фестиваля мы обязательно посещаем места лишения свободы.

— Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, как отбираются фильмы на фестиваль?

— Через сайт объявляется конкурс, в течение полугода режиссёры присылают нам фильмы. Эксперты осторожно отбирают их, ведь бывает снимают сюжеты, которые нельзя показывать аудитории. Отбираются, конечно же лучшие, качественные картины. Работает жюри, состоящее из режиссёров или актёров, которые принимали участие, выигрывали, получали призы на нашем кинофестивале.

— Какова аудитория фестиваля?

— Самая разная. Конечно, мы хотим, чтобы приходила более молодая аудитория, но не будем скрывать, что не всегда получается, потому что молодёжь видя программу кинофестиваля, находит фильм в интернете и смотрит. Это, конечно, тоже неплохо, главное, что они увидят эти картины.

Много приходят людей старшего поколения. На встречах они задают вопросы, хотят решить свои проблемы и часто подсказывают сюжеты к новым фильмам.

— Как вы считаете, внимание к фестивалю растёт?

— Конечно. Например, в Красноярске, я где-то месяц назад звонил в Дом кино и мне сказали, что уже зрители просто разрывают звонками, хотят поскорее прийти и посмотреть новые фильмы на актуальные темы. Народ с большим удовольствием приходит.

Если бы фестиваль оставался без внимания, он бы не проводился 27 лет. Каждый год количество фильмов не уменьшается, а увеличивается.

— Поделитесь, пожалуйста, с читателями планами на будущее.

— Сложно сказать про планы в связи с тем, что происходит в стране. Кинофестиваль, конечно, будет проходить традиционно в декабре. Уже начинаем готовиться.

Раньше мы ездили на международные фестивали, показывали картины, но сейчас существуют ограничения, поэтому будем искать какие-то другие варианты.

Напомним, в Красноярске фестиваль стартовал c 18 апреля по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра. Справки по телефонам: 227-26-37, 227-29-70 (Дом кино).  

Фестивальные показы будут проходить ежедневно в Доме кино (пр. Мира, 88). Начало сеансов в большом зале кинотеатра в 19 часов и на «Арт-чердаке» в 17 часов. Все показы бесплатные. За пять дней нам покажут более 10 художественных и документальных фильмов о современном российском обществе. Состоятся и творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями. Какие фильмы будут показаны можно посмотреть по ссылке.

Фото: © ГБУ города Москвы «Городской центр профессионального и карьерного развития»

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