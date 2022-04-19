В Красноярске на улице 9 Мая нашли рынок с опасным мясом. Местные жители окрестных домов обратились в Россельхознадзор с жалобами на торговцев. Специалисты ведомства нагрянули туда с проверкой и обнаружили, что вся продукция не имеет ветеринарных документов, маркировки и хранится без соблюдения требований к температурному режиму.

«В ФГИС „Цербер“ данные поднадзорные площадки не зарегистрированы, в ФГИС „Меркурий“ документы на мясную продукцию не оформлялись. В целях недопущения оборота продукции животного происхождения, не соответствующей требованиям, двум гражданам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства», — рассказали в Россельхознадзоре.

Жители микрорайона Северный регулярно жалуются на местных торговцев. Продажи ведутся с машин, припаркованных на парковке у МФЦ. Такие авто нарушают правила торговли и благоустройства, занимают парковочные места и захламляют улицу. Кроме того, недовольство у горожан вызывает сам вид стихийного рынка и мусор, который оставляют после себя торговцы.

Фото: © Россельхознадзор Красноярского края