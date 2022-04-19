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Митрополит Пантелеимон рассказал о праздновании Пасхи в Красноярском крае в этом году

Главная Общество
Красноярск
09:20 19 Апреля 2022
красноярск, пасха
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Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон рассказал о праздновании Пасхи в Красноярском крае в этом году. Напомним, что праздник будет отмечаться 24 апреля. В 2020 и 2021 годах храмы были закрыты для верующих из-за коронавируса, поэтому трансляция пасхальных богослужений прошла в интернете, а также в эфире телеканалов.

«Те ограничения, какие были, они тяготили. В отношении прихожан, конечно, храмы будут открыты, у нас уже в Рождество всё было открыто. И мы почувствовали приток верующих. Нужно понять, что вы-то стоите среди „своих“, среди единомышленников. Уже уходят в Лету ханжеские действия — одёрнуть человека, мол, не так крестишься, не такие туфли надел. Мы работаем над тем, чтобы работники храма с любовью и уважением к человеку пояснили, что так не принято. Всегда есть дежурный священник, с которым можно пообщаться. Ожидаем, что и Пасхальные торжества пройдут в этом же ключе. »,  – отметил митрополит в программе «Интервью» на телеканале «Енисей».

Кроме того, Пантелеимон напомнил и про традиции Пасхального стола. Так, без кулича, яйца, мясного продукта, горьких трав трапеза правильной не будет. 

«А всё остальное можете ставить что хотите. Продукты обязательно освящать. Это не просто ритуал, это есть начало благодарения Господу за ту свободу, которую мы обрели в Иисусе Христе. Но через трапезу мы чувствуем вкус свободы. В старой, правильной традиции нужно всё освящать именно после ночного богослужения, простояв с этой кошёлкой, лукошком, со всей снедью, богослужение», – отметил он.

Освящать продукты к праздничному столу церкви начнут примерно с 11 утра Великой субботы и до начала Пасхального ночного крестного хода, а затем – уже после ночной службы.

Фото: © enisey.tv/

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