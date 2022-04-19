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В Красноярском крае разработали второй пакет антикризисных мер

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Красноярск
09:25 19 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, указ, поддержка, губернатор
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На заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики края под председательством губернатора Александра Усса обсудили дополнительные антикризисные меры.

Краевые власти подготовили проекты указов губернатора по развитию внешнеэкономической деятельности и о дополнительных мерах поддержки отдельных отраслей, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

В числе первоочередных мероприятий обозначена поддержка организаций-экспортёров и компаний, испытывающих затруднения в приобретении сырья. А также устранение дефицита иностранной продукции в регионе, развитие транспортной инфраструктуры, организация бизнес-миссий в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Второй пакет антикризисных мер предусматривает поддержку сферы информационных технологий и связи, лесной и строительной отраслей, организаций воздушного транспорта, например, с помощью изменения авансовых платежей по государственным контрактам, субсидий, грантов, отсрочек и т.д. Запланировано снижение административной нагрузки на бизнес. В том числе за счёт отмены проверок, предоставления лицензий без взимания госпошлины и др. Особое внимание уделят вопросам подготовки кадров с учётом изменившихся условий для формирования нового рынка труда.

Александр Усс отметил, что меры поддержки экономики востребованы компаниями, что подтвердила недавняя встреча губернатора с предпринимателями, которые готовы увеличивать объёмы производства, а также запускать новые виды продукции. Им необходимо оказывать поддержку.

— Учитывая то, что мы создали фонд развития промышленности, и рассматриваем тот миллиард, который в нём есть, как механизм, и можем добавлять туда средства. Значительную часть из реальных потребностей и возможностей компаний по импортозамещению мы можем закрывать своими силами. Новые меры поддержки станут для предпринимателей серьёзным подспорьем. Указы я подпишу в ближайшее время, — сказал Александр Усс.

Кроме этого, СФУ провёл аудит и направил в адрес руководителей 20 крупных региональных компаний перечень технологий, востребованных в части модернизации и импортозамещения технологических и производственных цепочек.

Напомним, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Данный рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Красноярский край вошёл в тройку регионов-лидеров по принятию антикризисных мер.

Основные направления краевой поддержки, которые отметили федеральные эксперты — это занятость, промышленность, бизнес.

Например, в Красноярском крае продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября. Ещё одна антикризисная мера касается проведения госзакупок в условиях ценовых колебаний и нарушения логистики поставок. Принято постановление краевого Правительства. Оно устанавливает особенности реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок.

Дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Если при исполнении контрактов возникли не зависящие от сторон обстоятельства, установлен порядок изменения условий контрактов (в том числе цен).

— Что касается поддержки граждан, власти региона приняли решение скорректировать краевую госпрограмму «Содействие занятости населения». Объём краевой госпрограммы увеличен в этом году на 715,6 млн рублей, — поясняет Агентство политических и экономических коммуникаций.

Фото: © Александр Черных

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