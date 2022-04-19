В Красноярском крае разработали второй пакет антикризисных мер

На заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики края под председательством губернатора Александра Усса обсудили дополнительные антикризисные меры.

Краевые власти подготовили проекты указов губернатора по развитию внешнеэкономической деятельности и о дополнительных мерах поддержки отдельных отраслей, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

В числе первоочередных мероприятий обозначена поддержка организаций-экспортёров и компаний, испытывающих затруднения в приобретении сырья. А также устранение дефицита иностранной продукции в регионе, развитие транспортной инфраструктуры, организация бизнес-миссий в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Второй пакет антикризисных мер предусматривает поддержку сферы информационных технологий и связи, лесной и строительной отраслей, организаций воздушного транспорта, например, с помощью изменения авансовых платежей по государственным контрактам, субсидий, грантов, отсрочек и т.д. Запланировано снижение административной нагрузки на бизнес. В том числе за счёт отмены проверок, предоставления лицензий без взимания госпошлины и др. Особое внимание уделят вопросам подготовки кадров с учётом изменившихся условий для формирования нового рынка труда.

Александр Усс отметил, что меры поддержки экономики востребованы компаниями, что подтвердила недавняя встреча губернатора с предпринимателями, которые готовы увеличивать объёмы производства, а также запускать новые виды продукции. Им необходимо оказывать поддержку.

— Учитывая то, что мы создали фонд развития промышленности, и рассматриваем тот миллиард, который в нём есть, как механизм, и можем добавлять туда средства. Значительную часть из реальных потребностей и возможностей компаний по импортозамещению мы можем закрывать своими силами. Новые меры поддержки станут для предпринимателей серьёзным подспорьем. Указы я подпишу в ближайшее время, — сказал Александр Усс.

Кроме этого, СФУ провёл аудит и направил в адрес руководителей 20 крупных региональных компаний перечень технологий, востребованных в части модернизации и импортозамещения технологических и производственных цепочек.

Напомним, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Данный рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Красноярский край вошёл в тройку регионов-лидеров по принятию антикризисных мер.

Основные направления краевой поддержки, которые отметили федеральные эксперты — это занятость, промышленность, бизнес.

Например, в Красноярском крае продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября. Ещё одна антикризисная мера касается проведения госзакупок в условиях ценовых колебаний и нарушения логистики поставок. Принято постановление краевого Правительства. Оно устанавливает особенности реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок.

Дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Если при исполнении контрактов возникли не зависящие от сторон обстоятельства, установлен порядок изменения условий контрактов (в том числе цен).

— Что касается поддержки граждан, власти региона приняли решение скорректировать краевую госпрограмму «Содействие занятости населения». Объём краевой госпрограммы увеличен в этом году на 715,6 млн рублей, — поясняет Агентство политических и экономических коммуникаций.

Фото: © Александр Черных