В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 11 по 17 апреля, за это время на телефон горячей линии ведомства поступило 45 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 23 раза, специалистами было отобрано 21 проба атмосферного воздуха. По результатам зафиксированы превышения по оксиду углерода, гидрохлориду и бенз(а)пирену.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено более 61 тысячи отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ составляет 0,08 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по взвешенным частицам (до 2,5 мкм), взвешенным частицам (до 10 мкм), формальдегиду и бензапирену.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.