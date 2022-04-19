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Аэрофлот открыл продажи билетов на рейсы Красноярск — Чита

Главная Общество
Красноярск
08:52 19 Апреля 2022
общество, красноярск, чита, аэрофлот
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«Аэрофлот» запустил продажу билетов на самолёт из Красноярска до Читы, сообщили на сайте Аэрофлота. Рейсы будут выполняться с 3 июня, по вторникам, пятницам и воскресеньям. Обратно в эти же дни.

Открытие рейсов из Красноярска в Читу — часть масштабной программы Аэрофлота по развитию регионального хаба на базе аэропорта Красноярска. Запуск новых направлений Аэрофлота из Красноярска способствует росту транзитного пассажиропотока между городами Сибири и Дальнего Востока. А также увеличению мобильности населения в удалённых регионах страны.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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