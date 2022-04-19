TikTok начал тестировать новую функцию «дизлайка» в комментариях

Пресс-служба компании рассказала о тестировании новой функции, которая позволит пользователям ставить «дизлайк» на комментарии.

По словам представителей платформы, данное нововведение поможет помечать спам или сообщения, которые по мнению автора не имеют отношения к видео. После отметки коммент не покажется ниже в ленте комментариев.

По словам представителей платформы, это поможет помечать спам или сообщения, которые не имеют отношения к видео, чтобы они показывались ниже в ленте комментариев.

Отметим, что для российских пользователей TikTok пока заблокирован. А доступ к нему можно получить через сторонние программы.

Фото: Pixabay

