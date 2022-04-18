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В Красноярске помыли памятник Ленину

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Красноярск
22:01 18 Апреля 2022
красноярск, памятник
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске начали мыть памятники. Одним из первых в порядок привели памятник Андрею Поздееву, а завтра начнут мыть памятник Ленину площади Революции. Водные процедуры проводят теплой водой без моющих средств.

За два месяца планируется помыть около 80 памятников в городских улицах, площадях и скверах. Монументы на территории предприятий приводят в порядок собственники.

«В комплекс работ по содержанию городских скульптур также входят: обследование, мелкий ремонт, приведение в порядок табличек, облицовки и надписей, уход за прилегающей территорией», – рассказали в мэрии Красноярска.

В пресс-службе напомнили, что памятник Владимиру Ленину открыли 52 года назад. Скульптором монумента был Вениамин Пинчук, специализирующийся на изображениях видных политиков СССР. Красноярский памятник считается одним из лучших в стране, ведь по мнению экспертов,  он лучше всего отражает величие и масштаб исторической личности.

Фото: © 

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