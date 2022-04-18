На полигоне Алабино провели репетицию парада Победы

На подмосковном полигоне Алабино военные провели репетицию парада запланированного на 9 мая.

Как сообщает МО РФ, при подготовке к параду на Красной площади участвовали 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современной военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Также восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетели строем над полигоном в виде буквы «Z». Отметим, что уличные парковки в Москве на майские праздники 1, 2, 3, 9 и 10 мая будут бесплатными, об этом заявил заммэра Ликсутов.

Фото: ©Александр Щербак/Сергей Фадеичев/ТАСС