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В Красноярском крае заболели коронавирусом 143 человека

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Красноярск
20:07 18 Апреля 2022
красноярск, врачи
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В Красноярском крае заболели коронавирусом 133 человек. За всё время пандемии в регионе выявлено 362 671 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 28. Вылечились 200 человек за сутки. Умерло 5 человек.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

«Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Отметим, что сейчас в крае преобладает штамм ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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