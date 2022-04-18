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Красноярцы жалуются на отказ магазинов выдавать чеки

Главная Общество
Красноярск
19:38 18 Апреля 2022
красноярск, магазины
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Красноярцы массово жалуются на отказ магазинов выдавать чеки. Напомним, что с недавних пор все, кто расплачивается в торговых точках с помощью мобильного приложения или карты магазина, получают чеки на электронную почту. 

Однако, такой вариант не удобен пенсионерам и тем, у кого нет смартфона. Главной претензией стала невозможность сверить список продуктов и цены. Кроме того, их интересует можно ли по электронному чеку вернуть товар.

В магазинах поясняют, что электронный чек имеет такую же силу, как и бумажный. Копию чека также могут распечатать по требованию. Для этого нужно обратится к персоналу торговой точки.

Фото: © Sputnik / Мурад Оруджев

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