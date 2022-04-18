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Культурно-деловой центр «Особняк» отмечает своё пятнадцатилетие

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Красноярск
18:55 18 Апреля 2022
красноярск, экскурсия
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18 апреля красноярский культурно-деловой центр «Особняк» отмечает своё пятнадцатилетие. 

«Юбилейный, пятнадцатый год мы встречаем без Натальи Сысоевой - грандиозной женщины, энергия которой всегда вдохновляла. Она ушла 12 января 2022 года. Причина – острая коронарная недостаточность. Её сердце всю жизнь билось для многих людей. Будь то работа в телерадиокомпании «Прима-ТВ», которую она основала в 1991 году, или руководство Департаментом соцразвития Красноярска в начале двухтысячных, когда и спорт, и молодежная политика, и культура возрождались после 90-х», - отмечает дочь Сысоевой.

В 2004 году Наталья Сысоева расселила четыре десятка человек из пришедшего в упадок здания на ул.Каратанова,11 в благоустроенные квартиры. До этого времени «Усадьба в стиле русского классицизма XIX века. Дом Крутовских» не ремонтировался 60 лет, а в советские годы превратился в коммуналку с отхожим местом во дворе. Через 4 года, после восстановления, дом Крутовских получил второе рождение, открыв для горожан свои двери.

В начале XX века в усадьбе размещалось хозяйственное управление перевозки почты по железной дороге. Затем, первые в Красноярске музей и публичная библиотека. Их посещало более 90-та человек в день. 180 лет назад это особняк – одно из первых каменных зданий в Красноярске. Усадьба в стиле русского классицизма 19 века – знаменита своими владельцами. Около 30-ти лет она принадлежала известным в Красноярске учёным – братьям Крутовским. Старший, Владимир Михайлович, прославился своим врачеванием и тем, что создал первую в крае фельдшерскую школу. Другой брат, Всеволод, впервые на сибирской земле посадил ягодные кустарники и фруктовые деревья, стал снимать урожай яблок невероятных размеров.

«Исторически сложилось так, что усадьба Крутовских всегда была наполнена людьми. И неважно, был ли это жилой дом, или библиотека, или музей… Сегодня мы стараемся поддерживать эти традиции, объединяя в своих стенах профессиональные сообщества, предоставляя площадки под мероприятия различным специалистам, организуя культурные события, и всё для того, чтобы здание в центре Красноярска продолжало жить и каждый из нас мог найти здесь поддержку единомышленников», – отмечает Анастасия Сысоева, руководитель отдела развития КДЦ «Особняк».

В юбилейный год «Особняк» будет проводить исторические прогулки для горожан, которые начинаются от здания-памятника и заканчиваются здесь же чаепитием. Экскурсовод расскажет о золотопромышленниках, о семье врача Владимира Крутовского, его брате, который первым в Сибири стал выращивать морозоустойчивые яблони и, конечно же, проводит в саму усадьбу, где на мансарде ждет ароматный чай и душевные разговоры. Запись на экскурсии и события от «Особняка» осуществляется через соцсети.

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