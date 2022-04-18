В Норильске начался монтаж теплообменников для Серной программы

«Норникель» приступил к монтажу пяти многотонных теплообменных аппаратов для Серной программы на площадку Надеждинского металлургического завода. Подробности можно посмотреть в видео по ссылке.

Из Дудинского морского порта доставили 5 агрегатов из 15, первый уже смонтирован, его вес - 147 тонн, самого тяжёлого — 230 тонн. Первый смонтированный гигант является пусковым. Он будет участвовать в работе катализатора в контактном аппарате для окисления диоксида серы и играть свою роль в сокращении выбросов.

— Мы должны будем проделать 15 уникальных операций по монтажу, ведь вес и габариты теплообменников разные, — рассказал руководитель проекта по установке и монтажу теплообменных агрегатов Андрей Журавлёв.

Для проведения работ используется портальная Venta-система с двумя домкратами грузоподъёмностью по 200 т каждый и вспомогательным 250-тонный краном.

15 теплообменников весом 2 700 тонн смонтируют за три месяца. Они будут помогать обмену теплом между слоями в контактных аппаратах — это ёмкости высотой 27 метров. Их установка идёт параллельно. Свыше 3 000 человек круглосуточно возводят почти 30 объектов будущего производства. Кроме этого, они строят километры трубопроводов, монтируют тысячи тонн оборудования, 70 % из которого, в том числе теплообменники — отечественного производства.

— Через нескольких месяцев мы войдём в режим пусконаладки отдельных объектов. Рассчитываем, что в течение 2023 года мы сможем выйти на те цели и задачи, которые себе ставим в рамках Серной программы по Надеждинской площадке, — отметил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Напомним, что в Норильске на Надеждинском металлургическом и Медном заводах «Норникеля» реализуют масштабную «Серную программу», которая предполагает запуск установок по улавливанию выбросов диоксида серы. Кроме того, будут возведены мощности для дальнейшей утилизации газа: на промежуточном этапе из него станут производить серную кислоту, после чего её нейтрализуют известняком, получив в конечном итоге гипс. Общая стоимость программы — более чем 300 млрд руб., а ее мероприятия входят в федеральный проект «Чистый воздух».

Фото: «Норникель»