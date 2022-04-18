Красноярцы могут списать свои успехи в историю города. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького начала приём историй для проекта «Золотая книга Красноярска». Издание представляет собой два больших тома, в первый входят имена известных деятелей столицы Сибири, а вот второй предстоит заполнить жителям города.

Для участия в проекте достаточно принести тексты о себе, родственниках, знакомых в городские библиотеки либо отправить на электронный адрес mo@perensona23.ru. Всю информацию можно подкрепить фотографиями, статьями, наградами, которые будут продемонстрированы в медиагалерее Центральной библиотеки. Главными героями выставки станут люди, которые внесли значительный вклад в историю и развитие города из самых профессий и поколений. Со дня старта проекта свои истории в городские библиотеки принесли более 10 человек

Это педагоги, строители, врачи. Среди них, история акушерки Юлии Владимировны. В родильном отделении она трудится с 1990 года и за эти года приняла роды у нескольких тысяч мамочек.

«Мне вручили награду «Общественное признание», в которой записано, что в 2004 году мое имя внесено с историю г. Красноярска за особые заслуги. Таким образом, и я осталась в истории города», – рассказывает Юлия Владимировна.

Большая часть книги должна быть готова к 400-летию города, которое состоится в 2028 году.

Фото: © Центральная городская библиотека им. А.М. Горького