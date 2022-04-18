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На выходных от укусов клещей пострадали 80 красноярцев

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Красноярск
16:46 18 Апреля 2022
красноярск, клещи
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На выходных от укусов клещей пострадали 80 красноярцев. Об этом в своём телеграм-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. В основном насекомые нападали на людей в окрестностях города, дачных участках, кладбищах, а также национальном парке «Столбы».

Напомним, первый случай присасывания клеща на территории города в первые выходные апреля. Пострадавшим оказался непривитый ребенок.

По прогнозу Роспотребнадзора, численность клещей в окрестностях краевой столицы будет такой же, как и в прошлом году. В других территориях края прогнозируется спад.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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