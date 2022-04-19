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27 апреля в Красноярске пройдет мастер-класс Максима Батырева «Истинное лидерство»

Главная Общество
Красноярск
07:00 19 Апреля 2022
лидеры, красноярск, общество, тренер
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27 апреля в Красноярске пройдет мастер-класс Максима Батырева «Истинное лидерство».  С такими кризисами, с которыми мы сейчас столкнулись, конечно, никто никогда не сталкивался. 
Вообще лидерство можно проявить только в эпоху, когда происходят какие-то глобальные изменения или просто изменения и кризисы. 

Еще во время пандемии Максим Батырев подготовил мастер-класс, который называется «Истинное лидерство в эпоху глобальных изменений».

27 апреля приглашаем вас посетить этот мастер-класс в Красноярске, который организовывает - центр бизнес-мастерства «Харизма».

27 апреля в Красноярске пройдет мастер-класс Максима Батырева «Истинное лидерство»

Он очень актуален в контексте сегодняшнего дня. Только истинные лидеры могут повести за собой людей, но что он должен делать этот лидер? Как он должен поступать? Какие действия у него должны быть? Максим поделится всей той теорией, которую знает про антикризисное управление, всей той практикой, которую получил, проходя эти кризисы. 

По промокоду «СИБНОВОСТИ» вы можете получить скидку 1000 рублей. 
 
Подробнее о на мастер-классе здесь.

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