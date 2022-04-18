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200 кг мусора собрали во время субботника в одном из переулков левобережья

Главная Общество
Красноярск
15:44 18 Апреля 2022
город, уборка, мусор, компания
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Сотрудники «Красноярской рециклинговой компании» – левобережного регионального оператора по обращению с ТКО – привели в порядок территории в Железнодорожном районе города. За три часа в переулке Техническом собрали 200 килограммов мусора.

«С самого начала работы нашей компании в левобережной технологической зоне мы принимали активное участие во всех субботниках, экологических акциях и праздниках. Как правило, от нас всегда была команда сотрудников, а также мусоровозы, которые доставляли  собранный мусор на полигон. В этом году решили, что поддержим общегородской субботник «в полном объеме» – не только предоставим транспорт, но и сделаем уборку вокруг здания, где находится офис компании. Наводить порядок вышел весь наш коллектив», – рассказал Дмитрий Кузнецов, директор КРК.

Он также отметил, что левобережный оператор поможет департаменту городского хозяйства безвозмездно вывезти на полигон более десяти тонн отходов, собранных во время весенней уборки города.

Фото: Красноярская рециклинговая компания

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