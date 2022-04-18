В Емельяновском районе с банковской карты у пенсионера украли 50 тысяч рублей

Подозреваемого в совершении кражи денег с банковской карты пенсионера установили.

59-летний житель п. Кача обратился в полицию с заявлением о краже. Ущерб — около 50 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, по подозрению в краже задержали 35-летнего мужчину — знакомого заявителя. Злоумышленник находился у него в гостях и пока пенсионер отвлёкся, он взял его банковскую карту и на своём телефоне зарегистрировал её в онлайн-приложении. Затем перевёл деньги на свой счёт и вернул карту пенсионеру. Обналиченные средства вор потратил на аренду своего жилья и продукты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко