В Красноярске за сбыт фальшивых денег осудят семейную пару

Следователи окончили и направили в суд уголовное дело по обвинению супругов в сбыте фальшивых денег.

В декабре в полицию обратился предприниматель, который сообщил, что при зачислении через банкомат на расчётный счёт организации денег, три купюры по 5 тысяч рублей не были приняты, они оказались фальшивыми. Деньги изначально были взяты из сейфа, в котором хранилась выручка магазина.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, красноярец 1986 года рождения и его 31-летняя супруга в интернете приобрели 10 поддельных пятитысячных купюр. При получении посылки супругов задержали.

Следствием установлено, что ранее они уже приобрели 3 поддельных банкноты. Их злоумышленница положила в кассу на своём рабочем месте, чтобы восполнить недостачу. За 13 фальшивок они заплатили 33 тысячи рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных денег». Также женщину обвиняют по ч. 1 ст. 160 «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по статье — 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков