18 апреля
Красноярск
погода +8 °C
80.04
 
€ 87.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

Главная Общество
Красноярск
15:41 18 Апреля 2022
общество, хакасия, рождение, заболевание, здравоохранение
версия для печати Ico_print

Жительница Хакасии с раком шейки матки четвёртой стадии родила сына на сроке 28 недель беременности в клинике НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ). После кесарева сечения онкологи провели операцию по удалению опухоли, которая длилась более 8 часов. Об этом сообщил РИА Томск директор НИИ онкологии Евгений Чойнзонов.

По словам Евгения Чойнзонова, до родов на базе отделения онкогинекологии НИИ онкологии под руководством профессора Ларисы Коломиец провели два курса полихимиотерапии.

— Мальчика родители назвали Виктором. Счастливая мама так и сказала: «Чтобы был победителем!», — отметил директор НИИ онкологии.

Сейчас пациентка получает курсы химиотерапии. У женщины отмечается хорошая динамика.

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Емельяновском районе с банковской карты у пенсионера украли 50 тысяч рублей

В Емельяновском районе с банковской карты у пенсионера украли 50 тысяч рублей

18 Апреля 2022 г.
Кражу совершил его знакомый
Новости Красноярска: В Красноярске за сбыт фальшивых денег осудят семейную пару

В Красноярске за сбыт фальшивых денег осудят семейную пару

18 Апреля 2022 г.
За 13 фальшивых пятитысячных купюр они заплатили 33 тысячи рублей
Новости Красноярска: 200 кг мусора собрали во время субботника в одном из переулков левобережья

200 кг мусора собрали во время субботника в одном из переулков левобережья

18 Апреля 2022 г.
Красноярская рециклинговая компания присоединилась к общегородской уборке
Новости Красноярска: В Красноярске в СК наградили воспитателей детсада за спасение детей

В Красноярске в СК наградили воспитателей детсада за спасение детей

18 Апреля 2022 г.
Они удерживали вооружённую девушку в детсаду до прибытия полицейских
Новости Красноярска: В Красноярске во время субботника собрали около 992 КамАЗов мусора

В Красноярске во время субботника собрали около 992 КамАЗов мусора

18 Апреля 2022 г.
Всего на уборку вышла практически 71 тысяча человек
Новости Красноярска: На севере Красноярского края атомный ледоход отрезал льдину с пятью рыбаками

На севере Красноярского края атомный ледоход отрезал льдину с пятью рыбаками

18 Апреля 2022 г.
Спасать мужчин пришлось росгвардейцам
Новости компаний
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
15/04
Что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать ООО?
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С 25 апреля в Красноярске закроют магазин Decathlon

С 25 апреля в Красноярске закроют магазин Decathlon

13 Апреля 2022 г.
Компания будет поддерживать 2 500 российских сотрудников
Новости Красноярска: В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

18 Апреля 2022 г.
Работы нужно закончить до октября
Новости Красноярска: С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

14 Апреля 2022 г.
Стоимость туров на человека на Алтай — от 55 тысяч рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru