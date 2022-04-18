Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

Жительница Хакасии с раком шейки матки четвёртой стадии родила сына на сроке 28 недель беременности в клинике НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ). После кесарева сечения онкологи провели операцию по удалению опухоли, которая длилась более 8 часов. Об этом сообщил РИА Томск директор НИИ онкологии Евгений Чойнзонов.

По словам Евгения Чойнзонова, до родов на базе отделения онкогинекологии НИИ онкологии под руководством профессора Ларисы Коломиец провели два курса полихимиотерапии.

— Мальчика родители назвали Виктором. Счастливая мама так и сказала: «Чтобы был победителем!», — отметил директор НИИ онкологии.

Сейчас пациентка получает курсы химиотерапии. У женщины отмечается хорошая динамика.

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо