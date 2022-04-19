Радиоигра «Сели Поели» продолжается на «Радио Сибирь Красноярск» 11 апреля

Всех красноярцев, кто любит вкусно поесть, «Радио Сибирь Красноярск» на 95,8 FM приглашает стать участниками гастрономической игры «Сели Поели».

Условия конкурса просты: ежедневно по будням с 11 апреля по 1 мая в эфире «Радио Сибирь Красноярск» с 08:15 и 12:15 звучат рецепты. Радиослушателям предстоит лишь угадать рецепт какого блюда прозвучал в эфире и получить подарок от нашего спонсора CRAZY BROTHEKS и от «Радио Сибирь Красноярск»!

Ответы можно написать в группу "ВКонтакте" в комментариях, либо позвонить на наш номер телефон 290-21-10 и оставить на автоответчике.

Напоминаем, что акция будет проходит с 11 апреля по 1 мая 2022г, по будням, в эфире «Радио Сибирь Красноярск» на 95,8 FM.

Спонсор проекта CRAZY BROTHEKS - ИП Бабаян А.В. ОГРНИП 319246800118947



Служба доставки: тел. 293-40-43



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