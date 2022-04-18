В Красноярске в СК наградили воспитателей детсада за спасение детей

По поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина в СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия вручили ведомственные медали «Доблесть и отвага» трём воспитателям МБОУ «Детский сад № 31» Евгении Толстой, Ирине Шабановой и Наталье Стус. Они спасли детей от вооруженного нападения.

Напомним, 28 марта, 19-летняя красноярка Полина Дворкина проникла в детсад с огнестрельным оружием.

Первой увидела вошедшую девушку воспитатель Евгения Толстая, заподозрив неладное, она вывела её в соседнее помещение и уточнила причину присутствия. Воспитатель увидела спрятанное девушкой оружие, подоспевшая на помощь воспитатель Ирина Шабанова попыталась забрать оружие и оповестила других воспитателей о том, что в здании вооруженный человек.

Инструктор по физической культуре Наталья Снус повалила злоумышленницу на пол. Произошёл выстрел в стену. Воспитатели обездвижили и зафиксировали девушку на полу. А также удерживали её до прибытия полицейских.

Благодаря воспитателям никто не пострадал.

Фото: © Рыбаков Руслан / Горновости