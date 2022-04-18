На севере Красноярского края атомный ледоход отрезал льдину с пятью рыбаками

В Дудинке атомный ледоход отрезал от берега льдину с пятью рыбаками от берега. Мужчины позвонили в дежурную часть Росгвардии.

Рыбаки рассказали, что ловили рыбу на льду Енисея, когда из порта вышел атомный ледокол «Таймыр». Он отрезал льдину и перебраться через битый лёд и полосу воды стало невозможно. Два сотрудника Росгвардии вместе с представителем МЧС отправились спасать мужчин на судне с воздушной подушке.

Людей доставили их на берег. В пресс-службе ведомства отметили, что их жизнь и здоровье вне опасности.

Фото: © Росгвардия