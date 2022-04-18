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При поддержке «Роснефти» в Красноярском крае прошел День оленевода

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Красноярск
14:01 18 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, социальная политика
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Главный национальный праздник коренных малочисленных народов Севера День оленевода прошел в Красноярском крае при поддержке компании «РН—Ванкор», входящей в добывающий комплекс НК «Роснефть». Традиционное мероприятие состоялось в поселке Советская Речка – единственном поселке в Туруханском районе, где коренные малочисленные народы продолжают заниматься разведением северных оленей.  

В поселке проживают 110 представителей коренных малочисленных народов Севера. Среди них – эвенки, ненцы и самые малочисленные – кеты и селькупы. Все они – носители древней культуры и уникального языка, которые поддерживают нефтяники «РН-Ванкор» в рамках своей социальной политики.

При поддержке «Роснефти» в Красноярском крае прошел День оленевода

Главным украшением Дня оленевода стали заезды на оленьих упряжках.  Победители мужских и женских заездов получили в подарок от «РН-Ванкор» новые снегоходы «Буран». Поборолись за призы нефтяников и участники национальной борьбы, и метанию тынзяна на хорей, когда аркан набрасывают на длинный шест, которым погоняют оленей. Женщины готовили на конкурс «Лучшая хозяйка тундры» национальные блюда из рыбы и мяса оленя, а гости посетили чум «РН-Ванкор», где расположилась фотовыставка, рассказывающая об истории освоения месторождений Ванкорского кластера. 

С начала работы в Красноярском крае «РН-Ванкор» уделяет особое внимание решению социальных вопросов в территориях присутствия. За время работы в районе на средства нефтяников построены жилые дома, учреждения здравоохранения, детские сады, школы, спортивные площадки и стадионы. Благодаря финансовой поддержке «РН-Ванкор» на севере Красноярского края создана уникальная комплексная система экстренного реагирования по оказанию неотложной медицинской помощи в условиях Крайнего Севера. Продолжается реализация флагманского проекта компании по изучению популяции таймыро-эвенкийской популяции дикого северного оленя.

При поддержке «Роснефти» в Красноярском крае прошел День оленевода

Политику высокой социальной ответственности «Роснефть» реализует во всех территориях присутствия. На сегодняшний день» на Ямале, Тюмени, в Ханты Мансийском автономном округе и Красноярском крае реализовано более тысячи социальных проектов. Среди них - возрождение деревни Харампур Ямало-Ненецкого автономного округа, где построены кирпичные дома, стилизованные под национальные чумы, школа-интернат и клуб с национальной библиотекой. В Тюмени силами «Роснефти» создан центр сохранения и развития национальной культуры - Дом Северных Людей («Увас Мир Хот»). В Югре для 800 жителей родовых угодий в стойбище проведен Интернет. 

Фото:©  "Пресс-служба "РН-Ванкор"

 

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