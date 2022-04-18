Центробанк России разрешил продавать наличную валюту гражданам

Центробанк России разрешил продавать наличную валюту. Кроме того, держатели счетов и вкладов могут снять доллары и евро с лимитом в 10 тысяч при условии, что счёт был открыт до 9 марта. Все средства, снятые сверх указанной суммы, будут выдаваться в рублях.

«Банк России возобновляет с 18 апреля продажу наличной валюты, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля, гражданам», – сообщает пресс-служба ЦБ. Такой временный порядок будет действовать до 9 сентября. Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев