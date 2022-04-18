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Центробанк России разрешил продавать наличную валюту гражданам

Главная Общество
Красноярск
14:35 18 Апреля 2022
красноярск, нацбанк
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Центробанк России разрешил продавать наличную валюту. Кроме того, держатели счетов и вкладов могут снять доллары и евро с лимитом в 10 тысяч при условии, что счёт был открыт до 9 марта. Все средства, снятые сверх указанной суммы, будут выдаваться в рублях.

«Банк России возобновляет с 18 апреля продажу наличной валюты, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля, гражданам», – сообщает пресс-служба ЦБ.

Такой временный порядок будет действовать до 9 сентября.

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

 
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