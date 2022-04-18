В Красноярске во время субботника собрали около 992 КамАЗов мусора

В Красноярске на общегородском субботнике активисты собрали 9 917 кубометров мусора (около 992 КамАЗов). За выходные из города на полигоны вывезли 4 451 кубометр мусора. Мэр города Красноярска Сергей Ерёмин поставил задачу до конца недели вывезти все мешки с мусором. Всего 109 единиц спецтехники задействованы в уборке мешков.

Всего на субботник вышла практически 71 тысяча человек — это сотрудники 3 417 предприятий и организаций. Красноярцы навели порядок на 1 332 га.

Убрали берега Енисея, Качи, Бугача и Базаихи, зелёные зоны, территории, прилегающие к домам и офисным зданиям, острова Отдыха и Молокова.

Во всех районах активисты собирали мусор в мешки и выносили к обочинам дорог. Если собранный мусор остался, жители Красноярска могут сообщить об этом в службу 005 или администрацию района.