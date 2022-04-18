Режим ограничения полётов в южные регионы России продлён до 25 апреля

Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов: Курск, Воронеж, Липецк, Геленджик, Белгород, Анапа, Брянск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста продлён до 25 апреля 03:45 часов по московскому времени, сообщается на сайте Росавиации.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи, Волгограда, Москвы.

Остальные российские аэропорты, включая международные, работают в штатном режиме.

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