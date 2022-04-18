В Ачинске автоинспекторы задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле

17 апреля на 657 км автодороги Р-255 «Сибирь» инспекторы ДПС преследовали автомобиль Ford Fiesta, так как водитель не выполнил требование сотрудника полиции об остановке. Нарушитель, желая скрыться, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. Затем автомобиль с водителем опрокинулся на бок, выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Solaris.

30-летнего водителя Hyundai госпитализировали в медицинское учреждение.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ. В отношении водителя составлены административные протоколы.

Освидетельствование водителя Ford на месте ДТП показало 0,69 мг/л. Автоинспекторами он был отстранён от управления и привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме этого, было установлено, что автомобиль мужчине не принадлежит, он нашёл ключи рядом с ТС.

В отношении ранее неоднократно судимого 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

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